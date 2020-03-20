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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Контроль за запретом на проведение массовых мероприятий усилят

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ужесточить контроль за приостановлением деятельности точек общественного питания. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Глава правительства строго наказал всем органам местного самоуправления и внутренних дел ужесточить контроль за запретом на проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных и иных мероприятий.

«К большому сожалению, из разных уголков страны поступает информация о работе точек общественного питания. Люди пренебрегают рекомендациями властей. Находятся и те, кто не в полной мере осознает масштаб угрозы. Вновь хочу призвать граждан избегать мест скопления людей, проявить заботу о близких и родных, особенно пожилых людях. Мы должны понимать, что приближаемся к новому этапу, когда переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом можно, лишь объединив усилия всех нас», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам премьера, все должны четко соблюдать решения правительства и республиканского штаба, а за неисполнение должны приниматься жесткие меры.

«Мы видели, как боролись с этой бедой в других странах и какой ценой добивались успехов. Мы видели, и к каким последствиям может привести безответственность людей. Все должны понимать, что последствия могут быть сложными. Вновь повторюсь, без необходимости люди не должны выходить из домов, нужно избегать социальных контактов. Каждый должен проявить особую заботу о близких, страдающих хроническими заболеваниями, и постараться изолировать их. Мы были готовы к проникновению вируса, но сегодня мы уже должны быть готовы к сложным сценариям, когда чрезвычайно важны ответственность и дисциплина. В этих условиях неисполнение решений штаба будет подразумевать ответственность по всей строгости закона», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147312/
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