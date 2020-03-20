Глава Нацбанка рассказал президенту о мерах по сохранению стабильности

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Председатель Нацбанка представил информацию о работе по сохранению финансовой стабильности и смягчению негативного влияния внешних факторов на обменный курс национальной валюты.

Он рассказал о принимаемых мерах для сглаживания негативных экономических последствий от коронавируса для населения и предпринимателей.

«На валютном рынке повышенный спрос на иностранную валюту. Повышение курса доллара США связано с волатильностью на мировых финансовых рынках и на рынках наших основных торговых партнеров. На этом фоне и в Кыргызстане происходит корректировка курса по отношению к доллару и остальным валютам», — сообщил Толкунбек Абдыгулов.

Для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Кроме того, Нацбанк принял постановление о временных правилах регулирования деятельности финансово—кредитных организаций в связи с коронавирусом.

В соответствии с ним вводятся ограничения для коммерческих банков по применению штрафных санкций за несвоевременное погашение кредитов для заемщиков и ухудшение кредитной истории в связи с коронавирусом.

Коммерческим банкам рекомендовали предоставлять отсрочку по погашению кредитов как минимум на три месяца.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения стабильной макроэкономической ситуации и поддержания устойчивости национальной валюты с учетом складывающейся экономической ситуации, в том числе у основных торговых партнеров Кыргызстана.

Необходимо ускорить выработку антикризисных мер по снижению негативного воздействия от внешних шоков на экономику страны. Сооронбай Жээнбеков

Президент обратил внимание на необходимость поддержки субъектов предпринимательства и заемщиков, которые будут испытывать трудности в погашении кредитов из-за распространения коронавируса и повышения курса доллара в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что финансово-кредитные организации должны с пониманием относиться к ситуации и максимально помогать клиентам в вопросах погашения и реструктуризации кредитов.