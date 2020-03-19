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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация с коронавирусом. Депутат обвинила правительство в безалаберности

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша заслушивают информацию правительства о ситуации с коронавирусом.

Спикер Дастанбек Джумабеков предложил коллегам просто заслушать премьер-министра и отпустить кабмин работать дальше.

«Сегодня ситуация сложная, нам это известно. Давайте экономить время, помогать правительству. Просто заслушаем информацию, пусть они идут работать», — сказал он.

Однако нардепы не поддержали инициативу торага.

Несколько депутатов заявили, что к кабмину имеются вопросы, исходя из которых могут появиться и предложения.

По словам Ирины Карамушкиной, коронавирус в страну проник из-за безалаберности чиновников.

«Почему мы должны просто заслушивать информацию правительства и отпустить их работать? По благоденствию кабмина к нам этот вирус проник, по безалаберности. С января об этом вирусе говорили, а мы оказались не готовы и пропустили его. Я считаю, что информацию мы можем прочесть в СМИ. Нужно задать вопросы и принять решение, возможно, будут рекомендации от парламентариев», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147037/
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