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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Инициатива о преференциальном голосовании застряла в правительстве

Инициатива о преференциальном голосовании застряла в правительстве. Об этом 24.kg сообщил один из ее авторов депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, законопроект направлен в кабмин, профильный комитет и ЦИК для получения заключения.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.

Исхак Масалиев отмечает, что этот законопроект необходим, иначе партийные лидеры так и будут тасовать предвыборные списки и продвигать в топ «кошельки» и олигархов. Он полагает, что эти поправки могут не пройти, поскольку в правительстве и Центризбиркоме испугаются — потребуются большие деньги для их реализации. Нардеп уверяет: это не так.

Отметим, что некоторые депутаты также требуют ввести норму об открытых списках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145967/
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