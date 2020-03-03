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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки Бишкека депутаты намерены обсудить с правительством

В Жогорку Кенеше рассмотрят Проект детальной планировки Бишкека. С такой инициативой сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству выступил депутат Данияр Аттокуров.

Он отметил, что ПДП заинтересовалась Генеральная прокуратура, на него много нареканий в прессе.

«Давайте пригласим премьер-министра, мэра города и рассмотрим, что они намерены изменить. Все-таки это наша столица», — заявил нардеп.

Бишкекчане обеспокоены, что власти готовят законные механизмы для изъятия частной собственности. Основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145319/
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