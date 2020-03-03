Проект детальной планировки Бишкека депутаты намерены обсудить с правительством

В Жогорку Кенеше рассмотрят Проект детальной планировки Бишкека. С такой инициативой сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству выступил депутат Данияр Аттокуров.

Он отметил, что ПДП заинтересовалась Генеральная прокуратура, на него много нареканий в прессе.

«Давайте пригласим премьер-министра, мэра города и рассмотрим, что они намерены изменить. Все-таки это наша столица», — заявил нардеп.

Бишкекчане обеспокоены, что власти готовят законные механизмы для изъятия частной собственности. Основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП.