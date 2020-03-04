Местные выборы в городские кенеши. Какие партии заседают в них сейчас

Весной пройдут выборы депутатов местных кенешей в пяти городах и 25 аймаках.
Голосование состоится в городах Ош, Токмак, Каракол, Балыкчи и Майлуу-Суу. Срок жизни местных кенешей — четыре года. Последняя избирательная кампания в этих населенных пунктах прошла 27 марта 2016 года.
24.kg напоминает, какие партии в Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу поддержали тогда избиратели и как распределились мандаты.
Возглавляет Ошский горкенеш член фракции СДПК Жапарбек Ормонов. Пост вице-спикера занимает также социал-демократ Сухбатила Мирзаев.
В 2020-м об участии в местных выборах в Оше СДПК пока не объявляла. Что неудивительно — после ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева социал-демократы остались не только без лидера, но и без финансовой поддержки.
Не существует партии «Республика — Ата Журт».
О намерении бороться за мандаты на выборах-2020 (пока неофициально) заявили партии «Биримдик», «Бир Бол», «Эмгек», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», Кыргызская либерально-демократическая партия и «Улуу Журт».
Должность председателя горкенеша досталась социал-демократу Тилеку Солтобаеву.
В местных выборах 2020 года в Токмаке планируют участвовать девять политических партий. Отмечается, что семь из них пока не подали документы для регистрации.
В ТИК поступили заявления только от партий «Эл биримдик» и «Биримдик». «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ветераны войны в Афганистане», Кыргызская либерально-демократическая партия и «Эмгек» ограничились официальным уведомлением.
Кресло торага Караколького кенеша занял Эрлан Айсаракунов — депутат фракции «Табылга».
12 апреля за места в горкенеше Каракола будут бороться, по предварительным данным, 14 политических партий. Среди них «Мекен Ынтымагы», «Улуу Кыргызстан», «Замандаш», «Мекеним Кыргызстан» и «Улуу Журт». Баллотироваться будет «Табылга», не останется в стороне, вероятно, и «Кыргызстан».
Спикером избран Канат Сыркыбаев от фракции «Замандаш». Он приходится окул ата 25-летнему мэру Балыкчи Марату Кудайбергенову. Его отец Сагын Кудайбергенов и дядя Жыргал Кудайбергенов являются депутатами горкенеша от фракции «Замандаш».
На грядущих апрельских выборах в Балыкчи, помимо «Биримдика» и «Табылги», попробуют свои силы «Замандаш» и «Улуу Журт».
Несмотря на то, что у «Замандаша» большинство, председателем нардепы избрали члена фракции СДПК Бекболота Барбиева.
В этом году 12 апреля социал-демократы в выборах участия не примут. К съездам готовятся «Улуу Мурас», «Ата-Журт», «Биримдик», «Онугуу-Прогресс».
ЦИК напоминает, что срок выдвижения для партий заканчивается 2 марта. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.