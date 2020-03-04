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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Местные выборы в городские кенеши. Какие партии заседают в них сейчас

Весной пройдут выборы депутатов местных кенешей в пяти городах и 25 аймаках.

Голосование состоится в городах Ош, Токмак, Каракол, Балыкчи и Майлуу-Суу. Срок жизни местных кенешей — четыре года. Последняя избирательная кампания в этих населенных пунктах прошла 27 марта 2016 года.

24.kg напоминает, какие партии в Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу поддержали тогда избиратели и как распределились мандаты.

1
Город Ош

Возглавляет Ошский горкенеш член фракции СДПК Жапарбек Ормонов. Пост вице-спикера занимает также социал-демократ Сухбатила Мирзаев.

В 2020-м об участии в местных выборах в Оше СДПК пока не объявляла. Что неудивительно — после ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева социал-демократы остались не только без лидера, но и без финансовой поддержки.

Не существует партии «Республика — Ата Журт».

О намерении бороться за мандаты на выборах-2020 (пока неофициально) заявили партии «Биримдик», «Бир Бол», «Эмгек», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», Кыргызская либерально-демократическая партия и «Улуу Журт».

2
Город Токмак

Должность председателя горкенеша досталась социал-демократу Тилеку Солтобаеву.

В местных выборах 2020 года в Токмаке планируют участвовать девять политических партий. Отмечается, что семь из них пока не подали документы для регистрации.

В ТИК поступили заявления только от партий «Эл биримдик» и «Биримдик». «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ветераны войны в Афганистане», Кыргызская либерально-демократическая партия и «Эмгек» ограничились официальным уведомлением.

3
Город Каракол

Кресло торага Караколького кенеша занял Эрлан Айсаракунов — депутат фракции «Табылга».

12 апреля за места в горкенеше Каракола будут бороться, по предварительным данным, 14 политических партий. Среди них «Мекен Ынтымагы», «Улуу Кыргызстан», «Замандаш», «Мекеним Кыргызстан» и «Улуу Журт». Баллотироваться будет «Табылга», не останется в стороне, вероятно, и «Кыргызстан».

4
Город Балыкчи

Спикером избран Канат Сыркыбаев от фракции «Замандаш». Он приходится окул ата 25-летнему мэру Балыкчи Марату Кудайбергенову. Его отец Сагын Кудайбергенов и дядя Жыргал Кудайбергенов являются депутатами горкенеша от фракции «Замандаш».

На грядущих апрельских выборах в Балыкчи, помимо «Биримдика» и «Табылги», попробуют свои силы «Замандаш» и «Улуу Журт».

5
Город Майлуу-Суу

Несмотря на то, что у «Замандаша» большинство, председателем нардепы избрали члена фракции СДПК Бекболота Барбиева.

В этом году 12 апреля социал-демократы в выборах участия не примут. К съездам готовятся «Улуу Мурас», «Ата-Журт», «Биримдик», «Онугуу-Прогресс».

ЦИК напоминает, что срок выдвижения для партий заканчивается 2 марта. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145300/
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