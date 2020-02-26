Выборы-2020. Закон о пороге 9 процентов подписывал Алмазбек Атамбаев

Конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», которым установлен девятипроцентный избирательный порог, был подписан еще до вступления в должность президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что в соответствии с Конституционным законом «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» барьер в 9 процентов был прописан в изменениях к указанному документу. Изменения были приняты парламентом в 2017 году. 5 июня того же года законопроект с поправкой подписал глава государства.

В 2017-м президентом был Алмазбек Атамбаев.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В минувший четверг, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.