Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков рассказал 24.kg, как он оценивает работу парламентского объединения в Жогорку Кенеше за пять лет.

Отметим, что партия заняла на выборах 2015 года третье место и имеет 18 мандатов. Состоит в коалиции большинства.

По словам Алмазбека Баатырбекова, политорганизацию создавали в спешке и программу писали второпях. «Но мы старались тогда ориентироваться на потребности избирателей и тренды. Исходя из этого и раздавали обещания. Мы думали, что все успеем, все реализуем. Популистскими лозунгами не бросались. Однако корректировки вносили уже по ходу предвыборной кампании. Что-то выполнили, что-то не успели. Я скажу так: могли бы поработать лучше. В целом на удовлетворительно потрудились», — сказал он.

В 2015-м в Жогорку Кенеш партия «Кыргызстан» пришла в копилке с 62 обещаниями, из которых выполнила только 6,45 процента.

От 24.kg. В 2016 году фракция «Кыргызстан» едва не оказалась в оппозиции из-за непримиримой позиции тогдашнего ее главы Каната Исаева с президентом Алмазбеком Атамбаевым по внесению поправок в Конституцию. В итоге фракция сменила лидера — им стал Алмазбек Баатырбеков, а «Кыргызстан» вошел в коалицию большинства.