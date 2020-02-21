13:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Вопрос загрязнения воздуха депутаты намерены поставить перед премьер-министром

Сегодня депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заслушали информацию об источниках загрязнения воздуха в Бишкеке.

Представитель экологического движения Move Green Бактыгуль Стакеева сообщила, что пик загрязнения воздуха в столице приходится на период времени с 17.00 до 00.00.

«В это время люди едут домой и начинают топить. Больше всего воздух загрязняется зимой в отопительный период. Есть четыре фактора загрязнения воздуха: частный сектор, ТЭЦ, автомобили, а также метеофакторы», — сказала Бактыгуль Стакеева.

Руководитель организации Move Green Мария Колесникова отметила, что проблему смога не решат газификация и электрификация.

«Проблему может решить энергоэффективность домов, то есть их утепление. В большинстве своем дома бишкекчан не утеплены, хотя это намного выгоднее той же газификации. Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства в своем плане не учло энергоэффективность домов», — отметила Мария Колесникова.

Депутат Эмиль Токтошев признал, что воздух в Бишкеке действительно грязный и об этом говорилось не раз.

«Правительство не предпринимает особых усилий для того, чтобы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха. Скоро премьер-министр придет в ЖК на отчет, и мы поднимем вопрос экологии в Бишкеке», — пообещал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144335/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Скачка цен после перехода на экологическое топливо не будет
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 4 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
О методах борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке
#БишкекСмог 2.0. Активисты провели акцию и потребовали конкретных мер от властей
Воздух в Бишкеке грязный из-за ненадлежащего управления городом
Точно назвать основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке не может никто
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах, но дышать можно
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снегопада
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Со&nbsp;склада в&nbsp;правительство. Что известно о&nbsp;новом полпреде Баткенской области Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
21 февраля, пятница
13:25
Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних детей просит омбудсмен Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних...
13:14
Массовая прописка в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, продолжается
13:11
По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы
12:46
Вопрос загрязнения воздуха депутаты намерены поставить перед премьер-министром
12:42
На круглом столе обсуждают историю страны: поругались эксперт и философ