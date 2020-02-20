Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату

Министр образования и науки Каныбек Исаков встретился с руководителями всех организаций внешкольного образования республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр подчеркнул, что в рамках Года защиты детей необходимо обратить особое внимание на вовлечение ребят в сферу внешкольного образования. Особенно необходимо улучшить работу с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации, и детьми с инвалидностью.

«Основной задачей этих центров является творческое развитие детей, формирование ценностей, духовно-нравственное воспитание, помощь в том, чтобы стать частью общества, обеспечить конкурентоспособность ребенка в современном мире», — сказал Каныбек Исаков.

Чиновник, перечисляя проблемы, призвал руководителей быть более ответственными, инициативными.

Среди вас есть те, кто не работает, но получает заработную плату. А те, кто работает, не доводит до общественности свои успехи. Каныбек Исаков

Каныбек Исаков порекомендовал открывать новые, современные кружки, усиливать организационное управление, создавать ауру, которая способствует привлечению детей в центры творчества.

В пресс-службе напомнили, что в Кыргызстане работают 74 организации внешкольного образования.