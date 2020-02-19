Уволить весь коллектив Агентства автомобильного транспорта предложил депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».
Нардеп Улугбек Ормонов спросил, сколько нарушений зарегистрировал в 2019 году Минтранс.
Представитель Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля ответил, что 6 тысяч 200 нарушений. Из них протоколов о перегрузе авто — 1,2 тысячи. После товар перегрузили в другие машины.
Депутат спросил, является ли ответчик представителем агентства, чей директор задержан за дачу взятки. Получив утвердительный ответ, Улугбек Ормонов заявил, что нужно уволить все ведомство.
Их надо полностью уволить. Их руководитель задержан за дачу взятки. Они все заодно. Передайте это главе правительства.Улугбек Ормонов
Напомним, что 8 февраля АКС ГКНБ задержала замминистра транспорта Женишбека Ногойбаева и директора Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбека Бекмуратова за дачу части взятки в размере $10 тысяч сотруднику ГКНБ. Деньги передавались за прекращение уголовного преследования. Оба водворены в СИЗО ГКНБ.