15:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Без комментариев. Как социал-демократы оценили работу партии в Жогорку Кенеше

Журналист 24.kg опросил членов парламентской фракции СДПК: как они оценивают работу партии за пять лет пребывания в Жогорку Кенеше.

Лидер фракции Иса Омуркулов отказался от комментариев. Его заместитель Торобай Зулпукаров недоступен. Вице-спикер Аида Касымалиева вовсе не ответила.

Читайте по теме
Предвыборные обещания СДПК. Что выполнили и не сделали за пять лет

Рядовые члены посчитали некорректным ставить оценку всему политическому объединению в целом. «Можно я не буду оценивать? Я же заинтересованное лицо, и это конфликт интересов будет. Что касается меня, считаю, что можно было бы, конечно, поработать лучше. А говорить в целом, думаю, было бы правильно, если это сделал лидер фракции», — сказал Дастан Бекешев.

Айнуру Алтыбаева считает, что партия поработала неплохо. Реализованы определенные проекты в социальной сфере. Она отметила два законопроекта — антитабачный и запрет на продажу энергетических напитков. Первый, напомним, отклонили. Второй же пока не дошел до палаты.

Марат Аманкулов, возглавивший список партии «Биримдик», от оценок воздержался.

По данным информационно-аналитического портала Politmer.kg и сайта Deputat.kg, СДПК раздала 126 обещаний. Осуществила из них всего 16,67 процента.

От 24.kg. Представители фракции социал-демократов старались уклониться от комментариев. Часть из них, насколько известно, подыскала или ищет места в других партиях, чтобы гарантированно вновь попасть в Жогорку Кенеш. Фактически партия СДПК после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева осталась не только без лидера, но и финансовой поддержки. Есть большие сомнения в том, что она вообще станет участвовать в грядущих выборах. Но это можно будет оценить по ее участию в выборах в городские кенеши, которые состоятся в апреле 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143914/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Предвыборные обещания СДПК. Что выполнили и не сделали за пять лет
Обвинение в попытке захвата власти предъявлено депутатам и членам СДПК
Отчет госкомиссии еще не рассмотрен, а в СДПК уже обозвали ее работу фикцией
В Бишкеке члена молодежного крыла СДПК забрали на допрос в ГКНБ
Неуд вам! Социал-демократы недовольны работой Госантимонополии
Военная прокуратура передала в ГКНБ изъятые у СДПК компьютеры
Сайт СДПК отключили за неуплату. Хостинг переведут в другую страну
Ирина Карамушкина: Документы и печать партии СДПК вывезены из Кыргызстана
В Военной прокуратуре объяснили, на каком основании изъяты документы СДПК
Дело Атамбаева. Военному прокурору передали письмо с претензиями
Популярные новости
Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в&nbsp;дипломатии. Все возмущены Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Бизнес
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
18 февраля, вторник
15:20
Без комментариев. Как социал-демократы оценили работу партии в Жогорку Кенеше Без комментариев. Как социал-демократы оценили работу п...
15:12
Создательницу финансовой пирамиды задержали в Бишкеке
15:03
В Кыргызстане больных коронавирусом нет
14:48
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
14:37
Ужасные туалеты в школах. Мэрия обещает отремонтировать 79 санузлов