Без комментариев. Как социал-демократы оценили работу партии в Жогорку Кенеше

Журналист 24.kg опросил членов парламентской фракции СДПК: как они оценивают работу партии за пять лет пребывания в Жогорку Кенеше.

Лидер фракции Иса Омуркулов отказался от комментариев. Его заместитель Торобай Зулпукаров недоступен. Вице-спикер Аида Касымалиева вовсе не ответила.

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Рядовые члены посчитали некорректным ставить оценку всему политическому объединению в целом. «Можно я не буду оценивать? Я же заинтересованное лицо, и это конфликт интересов будет. Что касается меня, считаю, что можно было бы, конечно, поработать лучше. А говорить в целом, думаю, было бы правильно, если это сделал лидер фракции», — сказал Дастан Бекешев.

Айнуру Алтыбаева считает, что партия поработала неплохо. Реализованы определенные проекты в социальной сфере. Она отметила два законопроекта — антитабачный и запрет на продажу энергетических напитков. Первый, напомним, отклонили. Второй же пока не дошел до палаты.

Марат Аманкулов, возглавивший список партии «Биримдик», от оценок воздержался.

По данным информационно-аналитического портала Politmer.kg и сайта Deputat.kg, СДПК раздала 126 обещаний. Осуществила из них всего 16,67 процента.

От 24.kg. Представители фракции социал-демократов старались уклониться от комментариев. Часть из них, насколько известно, подыскала или ищет места в других партиях, чтобы гарантированно вновь попасть в Жогорку Кенеш. Фактически партия СДПК после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева осталась не только без лидера, но и финансовой поддержки. Есть большие сомнения в том, что она вообще станет участвовать в грядущих выборах. Но это можно будет оценить по ее участию в выборах в городские кенеши, которые состоятся в апреле 2020 года.