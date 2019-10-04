Чтобы не убивать наших детей. Депутат требует запретить продажу энергетиков

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева требует запретить продажу энергетических алкогольных и безалкогольных напитков. Она предложила внести поправки в закон, регулирующий оборот алкогольной продукции.

Читайте по теме В законе о запрете энерготоников прописали возможность открытия мини-спиртзаводов

Как рассказала 24.kg депутат, за снову взят аналог российского закона.

«Российская Федерация, изучив влияние слабоалкогольных тонизирующих напитков на организм человека, ввела запрет. Минздрав РФ отмечает, что уже можно считать научно установленными негативные психофизиологические эффекты при потреблении алкогольных напитков с содержанием добавленного (преимущественно синтетического) кофеина», — добавила Айнуру Алтыбаева.

Депутат признает, что ограничить реализацию в наших магазинах не получится. Нет соответствующего контроля. А в частных павильонах и комках и энергетики продолжат продавать, только подпольно.

Поэтому, считает инициатор, их необходимо запретить и из продажи изъять, тем самым можно спасти детей.

Проект поправок вынесен на общественное обсуждение.