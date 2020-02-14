Подворовые обходы для профилактики насилия над детьми проводят в Кыргызстане

Работники районных штабов по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей, а также несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят подворовые обходы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, работа проводится, согласно поручению премьер-министра, в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей.

Читайте по теме В госведомствах начнут внедрять новые стандарты защиты детей от насилия

В кабмине напомнили, что деятельность штабов и реализация плана экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей возложена на глав государственных администраций. В случае недочетов акимы районов несут персональную ответственность.

«Министерству внутренних дел поручено координировать эту работу, каждый факт жестокого обращения и насилия в отношении детей держать на особом контроле и проводить тщательное и объективное расследование по каждому случаю, привлекая виновных к ответственности в рамках закона», — отметили в правительстве.

В кабмине добавили, что Минтруда и соцразвития внедрило автоматизированную базу данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она позволяет оперативно выявлять и принимать необходимые меры для защиты прав несовершеннолетних.

«С момента выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, вся информация попадает в единую базу, к которой доступ имеют сотрудники профильных государственных органов. Каждое ведомство оперативно определяет, в какой именно помощи нуждается ребенок», — подчеркнули в правительстве.