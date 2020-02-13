Депутат рассказал, почему его дети будут носить имя Пирмат тегин или Исхак уулу

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «Об актах гражданского состояния».

Поправки предусматривают запрет на выдачу свидетельства о рождении при отсутствии документов, удостоверяющих личность родителей.

Инициатор изменений Исхак Пирматов отметил, что законопроект также предполагает упростить получение документов ребенка. В частности, где бы ни проживали родители, они смогут получить свидетельство о рождении в учреждениях ГРС не по прописке.

Применение определений «уулу», «кызы» или «тегин» при выборе имени и фамилии ребенка оставляется на усмотрение родителей.

«Возможно, родители, выбирая между «уулу» или «тегин», хотят вспоминать своего деда из седьмого колена. Мы должны оставить им это право», — сказал Исхак Пирматов.

Нардеп добавил, что своим сыновьям он хотел бы дать не фамилию Пирматов, а прописать в документах «Пирмат тегин» или «Исхак уулу».

«Неправильно, если все фамилии будут применяться по одному стандарту», — он.