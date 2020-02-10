В Кыргызстане на борьбу с коронавирусом деньги есть, а для больных гепатитом — нет. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил один из пациентов с гепатитом Нургазы Батырбеков.

«Три месяца назад я кричал тут. Я прошу, чтобы меня приняли. Сейчас все занимаются коронавирусом, с гепатитом никто решать не хочет. Есть у нас протокол или только молоко пьем?» — отметил он.

Нургазы Батырбеков назвал гепатопроекторы, назначаемые больным, антидепрессантами.

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«Они не лечат. Ни одного больного гепатитом В не вылечили в Кыргызстане. Скрининг вы не проводите, врачи направляют в частные лаборатории, на бонусах сидите, снять мораторий на проверку не можете. Сколько еще людей заразится?» — сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев заметил, что ведомство обратилось в бюджетный комитет, чтобы снять мораторий на проверку в этой части. «Для этого необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты», — подчеркнул он.

В то же время чиновник не согласился с пациентом, что в республике никого не вылечили от гепатита, но обещал подробную информацию предоставить позднее, сославшись на врачебную тайну.

Мадамин Каратаев добавил, что клинические протоколы по гепатиту приняты, однако согласился, что в них есть недостатки. Он отметил, что ведомство готово выслушать пациентов, их предложения.