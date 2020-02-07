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Власть

Новые правила использования имен героев эпоса «Манас» разработают в Кыргызстане

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана разработает изменения в постановление об использовании имен и словосочетаний из эпоса «Манас». Решение приняли сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

Министр Азамат Жаманкулов отметил, что на основании Закона «Об эпосе Манас» принято постановление, которое разрешает в пяти случаях использовать имена героев.

Минкульту поручили разработать в течение месяца новый перечень, где укажут о недопустимости называть спиртные напитки именами героев эпоса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142936/
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