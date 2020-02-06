В Жогорку Кенеше требуют проверить Пограничную службу на предмет коррупции

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко в ходе пленарного заседания обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести комплексную проверку Государственной пограничной службы. Она пояснила — сделаны два резонансных заявления о фактах коррупции в ГПС.

По ее словам, это говорит о том, что проблемы накопились. «Правоохранительные органы должны провести комплексную проверку Пограничной службы и не заниматься укрывательством и защитой мундира», — сказала Наталья Никитенко.

Она отметила, что принятый закон о защите лиц, сообщивших о коррупции, до сих пор не работает. «Правительство не приняло подзаконные акты. Закон позволяет людям, которые хотят сообщить о коррупции, не только получить вознаграждение, но и получить защиту. Как мы без этого сможем бороться с коррупцией?» — спросила Наталья Никитенко и потребовала в кратчайшие сроки решить вопрос.