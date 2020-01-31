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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Насилие над детьми. Правительство поручило районным штабам усилить работу

Правительство Кыргызстана поручило главам местных государственных администраций усилить работу районных штабов по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

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По его данным, районным штабам поручено осуществлять подворовые обходы для мониторинга семей, воспитывающих детей, оставленных родителями-мигрантами, а также вести информационную работу с населением о недопустимости жестокого обращения в отношении детей с применением физического и психологического насилия.

Главы госадминистраций, акимы районов будут нести персональную ответственность за работу штабов и реализацию плана экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей на 2019-2020 годы.

В правительстве просят неравнодушных граждан, ставших свидетелями различных форм насилия или располагающих информацией такого характера, сообщать на телефон доверия 111 либо обратиться в правоохранительные органы.

МВД поручено каждый факт жестокого обращения и насилия в отношении детей держать на особом контроле и проводить тщательное и объективное расследование, привлекать виновных к ответственности в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142205/
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