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Власть

Сооронбай Жээнбеков соболезнует Турции в связи с жертвами при землетрясении

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с жертвами при землетрясении в городе Сивридже провинции Элязыг. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. 

«С глубокой скорбью воспринял новость о жертвах среди населения в результате землетрясения в городе Сивридже провинции Элязыг. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и народу Турции. Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.

Накануне на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщается о 20 погибших и более тысячи пострадавших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141609/
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