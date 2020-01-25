Сооронбай Жээнбеков соболезнует Турции в связи с жертвами при землетрясении

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с жертвами при землетрясении в городе Сивридже провинции Элязыг. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«С глубокой скорбью воспринял новость о жертвах среди населения в результате землетрясения в городе Сивридже провинции Элязыг. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и народу Турции. Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.

Накануне на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщается о 20 погибших и более тысячи пострадавших.