После землетрясения на 410-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт сошли глинистые отвалы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По его данным, глинистые отвалы мешали проезду транспорта. Сотрудники ДЭП № 957 госпредприятия «Кыргызавтожол» оперативно выехали на место для уборки.

«Работа была завершена в 2.20. На других трассах не было выпадения камней, глинистых отвалов на автодорогу, проезд на дорожных магистралях открыт», — сказали в ведомстве.

Напомним, что за ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в очаге 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки.