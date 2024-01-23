Как вести себя во время землетрясения. Советы МЧС

В Кыргызстане сегодня в 00.09 произошло землетрясени. Сильные толчки ощутили жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. 24.kg решило напомнить читателям свод наиболее важных советов спасателей МЧС, которые помогут минимизировать возможные последствия.

1 1 Если вы находитесь в здании и у вас нет возможности экстренно эвакуироваться, лягте на пол у внутренней (несущей) стены и закройте свою голову руками. При наличии прочного стола, можно укрыться под ним, сдвинув его к стене. Выключите газовую плиту, если она работает. Держитесь подальше от шкафов и прочей мебели, которая может упасть на вас. Тоже правило касается стеклянных предметов — окон, зеркал, сервантов с посудой. При падении они могут вас травмировать. Ни в коем случае не выходите на балкон. Становиться в дверной проем не стоит, вопреки расхожему мнению, это не самое безопасное место в доме или квартире.

2 Если вы находитесь на улице —отойдите на безопасное расстояние от зданий. Держитесь подальше от деревьев, линий электропередачи, столбов и прочих конструкций, которые могут на вас упасть.

3 Если вы находитесь за рулем — сверните на обочину и остановитесь. Нельзя останавливаться возле потенциально опасных предметов и конструкций — электростолбов, опор рекламных щитов, либо больших дорожных знаков. Не стоит останавливаться на мостах и под ними, на заправочных станциях. В горных районах опасайтесь камнепадов. Оставайтесь в машине, пока подземные толчки не закончатся.

4 Если экстренная эвакуация из здания возможна — покидайте его по лестницам, в том числе аварийных выходов. Пользоваться лифтом запрещено. Он может оборваться, либо застрять в шахте из-за нарушения конструкций. Перед эвакуацией обесточьте квартиру и перекройте газ. Последите, чтобы все покинули помещение. Уделяйте особое внимание пожилым людям и детям. Помните, что подземные толчки в среднем продолжаются от пяти до 20 минут. Не спешите возвращаться в здания.

5 5 Если вы оказались под завалом —постарайтесь успокоиться и трезво оценить ситуацию, осмотреться и ощупать пространство вокруг вас, осмотреть себя на предмет ранений. Будет много пыли. Закройте нос и рот платком или одеждой. Подручными средствами нужно остановить кровотечение, если вы ранены. Освобождение пострадавших из-под завалов может занять много времени — экономьте силы. Старайтесь не звать на помощь, а стучать по плитам перекрытий или металлическим трубам каким-либо предметом, например обломками кирпича или бетона. Кричите лишь тогда, когда услышите спасателей. Не паникуйте. Помните, что шанс вашего спасения достаточно велик.

6 Будьте готовы к экстренной ситуации. Обговорите заранее с близкими или коллегами план действий в случае землетрясения. В школах проводят занятия по эвакуации из зданий. Проведите такие же учения у себя дома, либо на работе. В идеале в каждой семье должен быть заранее подготовленный тревожный чемоданчик. Это небольшой запас медикаментов, продуктов и питьевой воды, который вы можете оперативно забрать с собой из дома. Держите документы и сотовые телефоны под рукой.

7 Осмотрите свое жилище на предмет потенциальной угрозы. Закрепите мебель и предметы быта, которые могут упасть при землетрясении. Оцените жилище на соответствие сейсмостойкости. Если в вашем многоквартирном доме производили перепланировку, он не является сейсмобезопасным. Не безопасны и саманные дома. Помните, что в селеопасных районах землетрясение может стать причиной схода грязевого потока.

В чрезвычайных ситуациях незамедлительно связывайтесь с экстренными службами по единому номеру МЧС 112.