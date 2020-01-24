В Кыргызстане чиновников накажут за невыполнение решений Совета безопасности

Впервые в истории Кыргызстана решения Совета безопасности рассмотрели как отчет о том, что сделали государственные органы за два года. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, в решении Совбеза предусмотрено 17 поручений. В частности, 30 руководителей госорганов привлекут к дисциплинарной ответственности.

Правительству и президенту рекомендовали наказать тех, кто формально или шаблонно исполнял поручения заседаний Совбеза в 2018-2019 годах. Дамир Сагынбаев

«Среди наказаний выговоры, замечания и строгий выговор. Четыре человека — руководители Соцфонда, ГКПЭН и два его заместителя — получат строгий выговор. Впервые принято решение признать работу госорганов по реализации решения Совбеза в сфере недропользования неудовлетворительной. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах и судебной и надзорной системах, работа по цифровизации признана недостаточной», — сказал Дамир Сагынбаев.