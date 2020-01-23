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Власть

Премьер-министр раскритиковал чиновников за решение проблем на скорую руку

«План работы правительства — это не абстрактный документ», — заявил сегодня в ходе совещания по подведению итогов исполнения планов работы министерств и ведомств за 2019 год глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что заслушаны отчеты вице-премьер-министров по курируемым блокам: реальный сектор, экономика, социальная сфера, силовой блок. Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на улучшение работы по ряду направлений, качество реализации задач, обозначенных в проекте министерств и ведомств и личных планах руководителей государственных органов, находится на недостаточном уровне.

«В планах работы министерств и ведомств на 2019 год было прописано 473 задачи, которые предстояло решить. Динамика показывает, что половина из обозначенных задач была выполнена к концу года. Это значит, что многие из этих задач были выполнены на скорую руку. Необходимо проанализировать, какие из 473 задач принесли реальную пользу гражданам. Многим руководителям министерств и ведомств нужно провести анализ инициатив, результаты которых улучшили жизнь наших граждан. Поэтому нам надо отходить от практики формирования абстрактных планов и задач. Мы должны ставить перед собой совершенно понятные, конкретные и практические цели», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

По мнению главы правительства, прежде чем утверждать план, необходимо провести глубокий анализ того, как будет исполняться та или иная задача и каких конкретных результатов она позволит достичь.

«По представленным докладам можно сказать, что в план правительства зачастую включаются задачи, которые должны выполняться в рамках административной текучки. Наша цель не в том, чтобы выполнить как можно больше задач, а в том, чтобы на практике решать насущные проблемы людей, работать над повышением экономического потенциала страны. Перед каждым государственным органом нужно ставить четкую и понятную задачу, в том числе и в рамках реализации программы государственных инвестиций», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил в оперативном порядке доработать план приоритетных задач и мероприятий.

«Наказать того или иного руководителя — не самоцель, мы должны получить от него конкретные результаты работы. Мы рассчитываем на хорошие результаты от введения принципов фискализации налоговых процедур и повышения прозрачности работы государственных органов. Вместе с тем будет усилена работа по защите детей, а также продолжены мероприятия по развитию регионов и цифровизации», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что по последним двум направлениям также будет дана оценка работе каждого министерства и ведомства, а также полномочным представителям правительства в регионах и главам районов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141328/
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