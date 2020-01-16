Депутат просит рассмотреть проект закона о снижении избирательного порога

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев просит рассмотреть проект закона о снижении избирательного порога. Он напомнил, что в октябре состоятся выборы в Жогорку Кенеш.

Однако, по его словам, до сих пор не рассмотрены поправки в избирательное законодательство о снижении избирательного порога.

«Кто-то говорит о том, что следует оставить девять процентов, кто-то за пять процентов, звучат предложения и о трех процентах», — отметил Бакыт Торобаев.

Установленный порог в девять процентов и сумма залога ранее вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.

Напомним, на рассмотрение в профильный комитет поступил проект изменений в выборное законодательство о снижении барьера и залога.