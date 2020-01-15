Загрязнение воздуха в Бишкеке. Премьер встревожен и вызывает на ковер чиновников

Правительство Кыргызстана ищет пути решения катастрофической ситуации с загрязнением воздуха и экологией в Бишкеке. Сегодня в кабинете министров намерены посвятить этому рабочее совещание.

Как сообщили 24.kg в аппарате кабмина, Мухаммедкалый Абылгазиев будет заслушивать республиканских и столичных чиновников и надеется получить от них конкретные предложения.

В свою очередь в мэрии рассказали, что готовы предоставить свое видение выхода из сложившейся ситуации.

По мнению самого градоначальника Азиза Суракматова, надо ускорить запуск Бишкекской ТЭЦ-2, которая должна работать только на природном газе и, как альтернатива, на электричестве.

По его данным, на работу Бишкекской ТЭЦ-1 на угле сейчас приходится около 50 процентов всех токсичных выбросов различных грязных веществ.

«25 процентов от общего количества всех выбросов в атмосферу приходится на жилмассивы и старые районы, которые отапливают свои дома углем. Нам просто необходимо переводить отопление в этих районах на голубое топливо или электричество. Иначе мы не решим проблему смога», — сказал мэр, отвечая на вопросы 24.kg.

Он считает, что запуск ТЭЦ-2 на газе и электричестве, как на альтернативном углю источнике тепла, позволит улучшить экологическую ситуацию в Бишкеке. При запуске ТЭЦ-2 потребление угля на ТЭЦ-1 может сократиться от 1 миллиона до 400-500 тысяч тонн. Это существенно повлияет на снижение выбросов в атмосферу.

Необходимо уменьшить выбросы от деятельности ТЭЦ-1. Это возможно при условии запуска ТЭЦ-2 на природном газе и электричестве. Азиз Суракматов

По его словам, нельзя забывать, что 25 процентов от общего количества всех грязных выбросов мы получаем и от автотранспорта.

«Владельцам надо ставить фильтры на машины. Мы должны сократить ввоз очень старых подержанных и ржавых автомобилей в нашу страну. Конечно, самый благополучный для экологии вариант — это переход на электромобили. Надеюсь, что мы это все понимаем и рано или поздно начнем двигаться в этом направлении. Хотелось бы как можно раньше, чтобы Бишкек стал самым зеленым и экологически чистым городом», — добавил градоначальник.

На вопрос, насколько реален запуск ТЭЦ-2, он ответил, что надо приступать к поиску инвесторов с изменением тарифной политики для их заинтересованности. Нужно современное и компактное газовое оборудование для ТЭЦ-2, которое бы отвечало требованиям охранной и пожарной нормы для существующих рядом жилых массивов.

«Инвестора найдем. Уверен. Если получим добро, будем решать этот вопрос», — заключил Азиз Суракматов.