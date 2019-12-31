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Власть
Сюжет: Новый год — 2020

Ангела Меркель поздравила Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Новым годом

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и народ страны с Новым годом. Об этом сообщают в отделе информационной политики аппарата главы государства.

«Позвольте искренне пожелать вам мирных и счастливых рождественских дней, а также здоровья, успехов и веры в новом году! Пусть 2020-й будет для всех нас годом мира и свершений!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Свои поздравления направили также лидеры России, Казахстана и Узбекистана. 
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