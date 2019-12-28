В парламенте придумали, как бороться с любителями высокой скорости

В парламенте Кыргызстана придумали, как бороться с любителями быстрой езды.

Инициаторы отмечают, что с начала 2019 года, по данным МВД, количество ДТП увеличилось на 8,8 процента, число погибших — на 6,2 процента, пострадавших — на 9,3 процента.

Более 40 процентов дорожно-транспортных происшествий — это наезды на пешеходов.

Отмечается, что наиболее частым нарушением ПДД является превышение скорости.

Авторы поправок в Кодекс о нарушениях подчеркнули, что аварийность и частота нарушений снизились на участках дорог, где установлены камеры проекта «Безопасный город», и предлагают решить проблему соблюдения скоростного режима, установив в них датчики считывания средней скорости авто на прямом отрезке пути.

«Схематично такая функция представляется следующим образом: первая камера фиксирует машину, определяет ее скорость, делает фото и запоминает. При проезде второй камеры анализируется время. Поскольку расстояние между камерами известно, то рассчитывается средняя скорость. Если есть превышение — фото отсылается на обработку для штрафа. Если превышения нет, фото стирается. При повороте с прямого пути или в случае остановки информация сбрасывается», — так поясняют свою идею нардепы.

Напомним, парламент одобрил в трех чтениях снижение штрафов до 1 тысячи сомов за незначительные нарушения ПДД. Проект закона отправлен на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.