16:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Безопасный город

В парламенте придумали, как бороться с любителями высокой скорости

В парламенте Кыргызстана придумали, как бороться с любителями быстрой езды.

Инициаторы отмечают, что с начала 2019 года, по данным МВД, количество ДТП увеличилось на 8,8 процента, число погибших — на 6,2 процента, пострадавших — на 9,3 процента.

Более 40 процентов дорожно-транспортных происшествий — это наезды на пешеходов.

Отмечается, что наиболее частым нарушением ПДД является превышение скорости.

Авторы поправок в Кодекс о нарушениях подчеркнули, что аварийность и частота нарушений снизились на участках дорог, где установлены камеры проекта «Безопасный город», и предлагают решить проблему соблюдения скоростного режима, установив в них датчики считывания средней скорости авто на прямом отрезке пути.

«Схематично такая функция представляется следующим образом: первая камера фиксирует машину, определяет ее скорость, делает фото и запоминает. При проезде второй камеры анализируется время. Поскольку расстояние между камерами известно, то рассчитывается средняя скорость. Если есть превышение — фото отсылается на обработку для штрафа. Если превышения нет, фото стирается. При повороте с прямого пути или в случае остановки информация сбрасывается», — так поясняют свою идею нардепы.

Напомним, парламент одобрил в трех чтениях снижение штрафов до 1 тысячи сомов за незначительные нарушения ПДД. Проект закона отправлен на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Ссылка:
просмотров: 1962
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель такси проехал в Бишкеке по полосе для общественного транспорта
ГУОБДД определило первый участок дороги, где будет увеличен скоростной режим
В Бишкеке водитель грузовой машины едва не сбил пешехода
Представители ГУОБДД предлагают поднять штрафы за подложные номера
Езда по встречке. Нарушитель в Бишкеке спровоцировал ДТП и скрылся
Езда по встречке. Водитель маршрутки создал пробку в Бишкеке
Езда по встречке. Вновь водитель маршрутки нарушает правила в Бишкеке
Езда по встречке. Правила дорожного движения нарушили водители маршруток
Езда по встречке. Улица Токтогула опять односторонняя, но некоторые думают иначе
Скорость 110 километров в час. Оправдано ли изменение ПДД? Опрос
Популярные новости
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Еще четыре человека вышли из&nbsp;состава партии Скандал в «Ата Мекене». Еще четыре человека вышли из состава партии
Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и&nbsp;вышел из&nbsp;&laquo;Ата Мекена&raquo; Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и вышел из «Ата Мекена»
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;: скандала нет Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в «Ата Мекене»: скандала нет
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
29 декабря, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не ...
15:00
Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы
13:00
Американец Сет Фиарей признался в любви к лепешкам и похвалил кыргызских женщин
11:00
Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
28 декабря, суббота
22:32
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
21:31
В центре Бишкека горит бутик
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: местами дожди