Сборная Кыргызстана по футболу может отказаться играть в Бишкеке, если городские власти не выделят земельный участок под строительство футбольного центра. Об этом журналистам сообщил вице-президент Федерации футбола КР Дастанбек Конокбаев.

По его словам, такое настроение сейчас у игроков.

«У них сложилось впечатление: когда они играют, все радуются и обещают, а на деле не видят поддержки. Игроки объявили нам, что если мэр не поддержит на деле, то они готовы объявить, что не хотят играть в Бишкеке, потому что дела не сходятся со словами», — сказал Дастанбек Конокбаев.

Напомним, федерация просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства футбольного центра с комплексом спортивных сооружений. Средства выделяет ФИФА. Если участок не предоставят до 31 декабря, грант в $3,5 миллиона передадут другой стране.

Депутаты начали обсуждать вопрос вчера на очередной сессии, но не смогли прийти к единому мнению с мэрией Бишкека по данному вопросу. Они планировали продолжить рассмотрение сегодня в 10.00, но до сих пор не собрались в зале заседания.