Футбольный центр в Бишкеке. Участки, предложенные мэрией, федерация отклонила

Предложенные под строительство футбольного центра участки федерация отклонила. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, обращение от федерации поступило в мэрию полгода назад.

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«Было несколько комиссий по этому вопросу. Бишкекглавархитектура предложила несколько вариантов, но федерация их отклонила в связи с тем, что у грантодателя есть ряд требований», — отметил он.

В свою очередь руководитель Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев сообщил, что у предложенных федерацией участков другое функциональное назначение. Чтобы разместить там футбольный центр, потребуется внести изменения в ПДП южной части.

Азиз Алымкулов отметил, что по вопросу изменения функционального назначения муниципалитет обратился в ГПИ градостроительства.

Напомним, федерация футбола КР просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства футбольного центра с комплексом спортивных сооружений.