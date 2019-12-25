17:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Футбольный центр в Бишкеке. Участки, предложенные мэрией, федерация отклонила

Предложенные под строительство футбольного центра участки федерация отклонила. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, обращение от федерации поступило в мэрию полгода назад.

Читайте по теме
ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке

«Было несколько комиссий по этому вопросу. Бишкекглавархитектура предложила несколько вариантов, но федерация их отклонила в связи с тем, что у грантодателя есть ряд требований», — отметил он.

В свою очередь руководитель Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев сообщил, что у предложенных федерацией участков другое функциональное назначение. Чтобы разместить там футбольный центр, потребуется внести изменения в ПДП южной части.

Азиз Алымкулов отметил, что по вопросу изменения функционального назначения муниципалитет обратился в ГПИ градостроительства.

Напомним, федерация футбола КР просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства футбольного центра с комплексом спортивных сооружений.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке
Компенсировать бишкекчанам часть расходов за газовое отопление предлагают в БГК
В БГК просят усилить контроль за грязными грузовиками со строек
Длина труб ТЭЦ Бишкека заинтересовала депутатов горкенеша
Депутаты БГК утвердили проект детальной планировки центральной части Бишкека
Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не торопятся на сессию
Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету столицы
Бюджет Бишкека планируют утвердить депутаты на очередной сессии
Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию
При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи
Популярные новости
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в&nbsp;таможне не&nbsp;десяток, а&nbsp;сотни Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Бизнес
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
25 декабря, среда
17:40
Футбольный центр в Бишкеке. Участки, предложенные мэрией, федерация отклонила Футбольный центр в Бишкеке. Участки, предложенные мэрие...
17:33
Срок действия временных водительских прав продлили до 15 февраля 2020 года
17:19
Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
17:06
ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке
16:32
Ремонт «Акжол-автодорожный». Погранслужба объяснила, где можно пересечь границу