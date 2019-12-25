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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Мэр Бишкека предложил купить датчики, замеряющие уровень загрязнения воздуха

Мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил купить за счет городского бюджета датчики, замеряющие уровень загрязнения воздуха. Об этом он заявил на очередной сессии городского кенеша.

Градоначальник отметил, что неоднократно просил предоставить официальные данные по уровню загрязнения, но так и не получил.

Иногда мне кажется, что кто-то будоражит народ. Некоторые говорят, что это делают те, кто продает датчики. Хорошо, если бы гидрометцентр давал данные.

Азиз Суракматов

Представитель гидрометцентра ответила, что данные о состоянии воздуха за предыдущие сутки публикуют ежедневно.

Мэр поинтересовался, кто устанавливал датчик Кыргызгидромета.

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Загрязнение воздуха в Бишкеке

«Автоматическая станция приобретена в рамках финско-кыргызского проекта», — ответила представитель агентства.

Азиз Суракматов тогда предложил купить датчики за счет городского бюджета. «Нам надо купить и поставить свои независимые датчики. Может, даже на трубе ТЭЦ поставим», — сказал он.

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
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