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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В БГК просят усилить контроль за грязными грузовиками со строек

Усилить контроль над грузовиками, выезжающими со строек, просят в Бишкекском городском кенеше. Об этом сегодня на сессии БГК заявил депутат Эрмек Усубалиев.

По его словам, в вопросе о загрязнении воздуха можно начинать с реальных шагов.

«Вот выехал грузовик со стройки, у него шмотья грязи на колесах, на полкилметра дорога грязная остается. Потом пыль поднимается. Особенно летом. Надо наказывать за это. Есть же какие-то нормы и стандарты. Не надо глобальными вещами мыслить, а то, что реально можем улучшить. Если контроль возьмете за стройками, ситуация немного улучшится», — обратился Эрмек Усубалиев к главе столичного управления Госэкотехинспекции Медетбеку Маметову.

Депутат также попросил опубликовать в социальных сетях контакты, куда могут обращаться горожане по данному вопросу.
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