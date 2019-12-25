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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Длина труб ТЭЦ Бишкека заинтересовала депутатов горкенеша

Депутаты Бишкекского городского кенеша обсуждают на очередной сессии экологическую ситуацию в столице.

Рысбай Аматов поинтересовался у директора ТЭЦ Андрея Воропаева длиной трубы ТЭЦ. «Есть мнение, что после модернизации труба стала короче, при ее проектировании допущена ошибка, и дым идет в центр города, образуется смог», — сказал он.

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Однако Андрей Воропаев возразил: у новой трубы высота на 50 метров больше — 150 метров. «Новые блоки оборудованы двойной системой очистки — электрофильтрами и сероочисткой. Такая есть не у всех. Она задерживает 99,9 процента вредных веществ», — отметил он.
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