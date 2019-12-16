Сооронбай Жээнбеков встретился с королем Саудовской Аравии

Официальная церемония встречи президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом состоялась сегодня в королевском дворце в городе Эр-Рияде. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Был выстроен почетный караул, прозвучали национальные гимны Кыргызстана и Саудовской Аравии. Сооронбай Жээнбеков и Салман бин Абдельазиз Аль Сауд представили членов официальных делегаций.

Далее пройдут переговоры в расширенном и узком составах, где будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества стран.

Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Королевство Саудовская Аравия вчера по приглашению короля Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда.