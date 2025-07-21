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Общество

В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей

В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, сломалась деталь, закупка в процессе.

«На весь Кыргызстан (более 7 миллионов человек) всего два линейных ускорителя для онкобольных. Хотя один линейный ускоритель должен быть на 300 тысяч человек, то есть в каждой области должно быть по 2-3 линейных ускорителя. Мы просим у Минфина средства еще на два аппарата. Если мы отремонтируем один из двух, а в следующем году купим еще два, будет четыре, но и этого будет недостаточно. Один такой аппарат стоит около $4 миллионов», — сказал Эркин Чечейбаев.

Напомним, линейные ускорители ждали четыре года, запустили в июле 2021 года. В самом начале, пока специалисты нарабатывали опыт, через них пропускали всего по несколько человек в день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337018/
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