В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, сломалась деталь, закупка в процессе.

«На весь Кыргызстан (более 7 миллионов человек) всего два линейных ускорителя для онкобольных. Хотя один линейный ускоритель должен быть на 300 тысяч человек, то есть в каждой области должно быть по 2-3 линейных ускорителя. Мы просим у Минфина средства еще на два аппарата. Если мы отремонтируем один из двух, а в следующем году купим еще два, будет четыре, но и этого будет недостаточно. Один такой аппарат стоит около $4 миллионов», — сказал Эркин Чечейбаев.

Напомним, линейные ускорители ждали четыре года, запустили в июле 2021 года. В самом начале, пока специалисты нарабатывали опыт, через них пропускали всего по несколько человек в день.