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Власть

Президент: Сегодняшняя статистика преступности реальная

С введением Единого реестра преступлений и проступков увеличились количество и качество регистрации. Об этом на третьем заседании Совета по судебной реформе сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что ЕРПП уже начал демонстрировать открытую статистику, в том числе по защите прав человека.

«Теперь уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать дела по собственному усмотрению. Для должностных лиц, скрывших заявления, предусмотрена уголовная ответственность. Будет правильнее сказать, что увеличилось не количество преступлений, а количество и качество регистрации. Поэтому очевидно, что сегодняшняя статистика преступности — это реальная статистика. Но пока внедрен только один блок данного реестра — блок досудебного производства, еще не начали работать судебный блок и блок исполнения наказания», — сказал глава государства.

Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря прошлого года.
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