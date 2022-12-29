В Кыргызстане призывают восстановить упраздненные пять лет назад военные суды

Адвокат Юрий Скатневский призвал восстановить в Кыргызстане систему военных судов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в 24.kg.

По словам юриста, зачастую в гражданских судах военнослужащие не могут получить необходимую поддержку и защиту, а также добиться справедливого решения по их делам. В качестве примера он привел ситуацию с его подзащитной — младшим сержантом запаса Натальей Силиной.

Фото 24.kg. Участники пресс-конференции — Юрий Скатневский, Наталья Силина и Анвар Сартаев

«К сожалению, суды первой и апелляционной инстанции не приняли во внимание вопиющие нарушения, которые допущены при аттестации моей подзащитной. Подобные этой ситуации носят системный характер. Гражданские суды не могут в полной мере восстанавливать права военнослужащих ввиду их гражданского профиля. Необходимо вернуть военные суды, которые разбирались в специфике службы, в военном праве, во внутренних уставах несения службы. Только они смогут восстанавливать справедливость, защищать права военнослужащих. Я считаю, что их сократили во времена Алмазбека Атамбаева именно по этой причине», — сказал адвокат.

Напомним, в мае прошлого года военнослужащая Наталья Силина открыто выступила в СМИ и рассказала 24.kg о полураздетых контрактниках, нечеловеческих бытовых условиях и самодурстве офицеров. Спустя год руководство решило избавиться от позволившей себе смелость подчиненной. С ней не стали продлевать контракт, сославшись на то, что она якобы не прошла аттестацию и не соответствует требованиям военнослужащего-контрактника. Наталья Силина обжаловала это решение в суде.

Военная прокуратура расследовала уголовное дело по факту коррупции во Внутренних войсках. Один из подозреваемых — теперь уже бывший командующий Исламбек Кенжекулов. Он находился под стражей. После завершения дела и передачи его в суд обвиняемому изменили меру пресечения — его отпустили под домашний арест.