Чолпон Джакупова: Президент готов к консенсусу в вопросах судебной реформы

«Президент Садыр Жапаров и генеральный прокурор Курманкул Зулушев продемонстрировали готовность к достижению консенсуса в вопросах пересмотра законодательства, в том числе и по срокам», — заявила 24.kg глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, комментируя первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

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По ее словам, сам пакет законов довольно объемный и сложный в понимании. Он включает в себя все сферы судебно-правовой деятельности. Поэтому во время заседания совета не было детального обсуждения законов, представлена только презентация. А вопросы задавались только по отдельным темам. Из-за этого у многих сложилось впечатление, что само заседание носит формальный характер.

«Времени на обсуждение было мало, но мне дали возможность выступить. Мы передали письменные предложения по каждому из представленных законопроектов. Получилось более 150 страниц. А в устном выступлении я остановилась на тех вещах, которые для меня являются самыми важными. Смысл моего выступления касался не самого содержания кодексов, я говорила о процедурах. Сказала, что очень многие вопросы можно и нужно снимать в ходе подготовки документов. Мы должны достигать консенсуса», — отметила глава клиники «Адилет».

Я сказала о том, что нас беспокоят очень жесткие сроки проведения инвентаризации законодательства. Чолпон Джакупова

Юрист уверена, что для разработки качественных законов нужно больше времени как на проведение экспертизы, так и на прохождение процедур обсуждения и принятия. Поэтому она рекомендовала выделить больше времени на этот процесс. При этом Чолпон Джакупова подчеркивает, что новая Конституция уже принята. Сейчас есть статьи и нормы законов, которые требуют незамедлительного принятия. Например, Конституционная палата не может начать прием заявлений от граждан.

«Такого рода законы требуют скорейшего принятия. Но в то же время есть нормы, которые не требуют спешки. Поэтому я предложила действовать поэтапно. Вообще, не надо педалировать вопросы по срокам. Закон должен разрабатываться качественно. Надо проводить экспертизу. К тому же, даже если они примут новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, их все равно технически невозможно ввести с сентября», — сказала она.

При этом глава «Адилета» отмечает, что Совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности — не тот орган, который каждый закон обсуждает постатейно. Совет определяет политику, а детальное обсуждение должно идти в Жогорку Кенеше.

«На заседании мы обсуждали вопросы, которые концептуально могут вызвать негативные последствия при реализации инвентаризации законодательства. При этом как в выступлении генпрокурора Курманкула Зулушева, так и в заключительном слове президента Садыра Жапарова однозначно было высказано о готовности работать на площадке ЖК по рассмотрению наших предложений по улучшению законодательства. Они пообещали, по крайней мере, публично, что каждое предложение будет рассматриваться и обсуждаться», — пояснила Чолпон Джакупова.

Она добавила, что инвентаризация законов будет идти в любом случае.

«Инвентаризация продиктована принятием Конституции. За нее проголосовали на референдуме, поэтому сейчас мы вынуждены проводить инвентаризацию законодательства. Сейчас у нас выбор небольшой. Либо надеешься и пытаешься до последнего прийти к консенсусу и работать, либо закрываешься и отказываешься от любого вида сотрудничества. Но при втором варианте ничего не изменится, законы все равно примут. Поэтому мы хотим воспользоваться возможностью отстаивать свою позицию, при реформировании улучшать положение, поэтому мы и подготовили пакет предложений», — заключила Чолпон Джакупова.