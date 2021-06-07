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Власть

Совершенствование судебной и правоохранительной деятельности обсудит президент

Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, проведет первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что будут рассмотрены первоочередные задачи, стоящие перед советом, обсужден ряд законопроектов и другие актуальные вопросы. Совет образован указом президента в целях совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Он является совещательным и консультативным органом для подготовки предложений по основным направлениям названной деятельности, обеспечения согласованных действий всех государственных органов по этим направлениям, включая проработку проектов нормативных правовых актов. При совете образованы экспертные рабочие группы по подготовке соответствующих предложений.

Совет возглавляет глава государства. В него входят:

— Улукбек Кармышаков, первый заместитель руководителя администрации президента;

— Курманкул Зулушев, генеральный прокурор;

— Нургуль Бакирова, председатель Верховного суда;

— Замирбек Базарбеков, судья Верховного суда;

— Чинара Садырова, председатель Совета судей КР;

— Акылбек Жапаров, заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов;

— Канат Керезбеков, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

— Наталья Никитенко, председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша;

— Эмиль Токтошев, председатель комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша;

— Улан Ниязбеков, министр внутренних дел;

— Асель Чынбаева, министр юстиции;

— Камчыбек Ташиев, председатель Государственного комитета национальной безопасности;

— Билим Райымкулов, председатель Совета адвокатуры КР;

— Автандил Арабаев, профессор кафедры гражданского права и адвокатуры Джалал-Абадского государственного университета имени Б.Осмонова, доктор юридических наук;

— Медербек Сатыев, заведующий отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента;

— Чолпон Джакупова, директор правовой клиники «Адилет».

Заседание будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, на страницах в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196620/
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