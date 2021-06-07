Власти могут оказаться жертвой своей реформы, считает Чолпон Джакупова

Во время разработки новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов учтены 75 процентов предложений гражданского общества. Об этом на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте сообщила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Она отметила, что гражданское общество готово к сотрудничеству с каждым государственным органом. Чолпон Джакупова призвала инициаторов реформы ответственно относиться к работе.

«Каждая новая власть начинает писать новые законы и реформировать законодательство. Как известно, все делается под себя, под свои ведомства. А когда власть меняется, первой жертвой этой реформы становится та же политическая элита. Я не сомневаюсь, вы все являетесь патриотами и любите страну. Поменяйте ракурс и начните любить граждан этой страны, человека. У правовой клиники «Адилет» много клиентов из числа бывшей руководящей элиты. Не хотелось бы расширять ряды клиентов», — сказала Чолпон Джакупова.

«Как бы это не было горько, мы должны открыто признать тот факт, что, несмотря на судебную реформу в стране, судебная и правоохранительная системы не в состоянии адекватно и эффективно выполнять свои основные функции — защиту и восстановление нарушенных прав. Напомню, что такое мнение преобладает в обществе», — сказал ранее в своем выступлении Садыр Жапаров.

Он добавил, что многие рассматривают судебную и правовую систему как систему, которая не может защитить их законные интересы.