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Власть

В следующем году начнется масштабная реализация проектов ГЧП

2020 год станет началом масштабной реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на Совете по развитию государственно-частного партнерства.

По его словам, сегодня практически все инфраструктурные объекты финансируются за счет государства. Из-за нехватки бюджетных средств строительство новых объектов и ремонт старых практически не осуществляются. Ситуацию выправляют работы, проводимые за счет внешних заимствований.

«Но мы не можем все время ждать помощи извне. Нам необходимо взять курс на сокращение заимствований. Действенной мерой для обеспечения экономического роста страны сможет стать использование активов бизнеса. Мировая практика показала, что ГЧП помогло многим странам решить проблемы с инфраструктурой», — уверен Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер напомнил, что в этом году принята новая редакция закона о ГЧП, создан центр ГЧП при Министерстве экономики. Реализуются программы развития государственно-частного партнерства до 2021 года и функционирует Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП, которому выделено $4 миллиона для подготовки технико-экономического обоснования и тендерной документации. Принято решение о запуске стратегического проекта по модернизации и развитию ОАО «Международный аэропорт «Манас» на принципах ГЧП.

«Все эти меры подтверждают, что мы серьезно намерены расширить проекты по линии ГЧП. Мы должны показать, что быть партнером с государством — это выгодно. На сегодня по линии государственно-частного партнерства сформирован портфель из 23 проектов на сумму более $500 миллионов. Важно, что за последний год нам удалось запустить процесс так, чтобы механизм ГЧП заработал», — констатировал премьер-министр.
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