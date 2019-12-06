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Власть

Выборы — 2020. Депутаты не готовы поддержать преференциальное голосование

Законопроект о преференциальном голосовании прошел процедуру общественного обсуждения. Теперь документ будет направлен торага Жогорку Кенеша на ознакомление, затем в профильный комитет. Об этом 24.kg сообщил инициатор поправок депутат парламента Исхак Масалиев.

Однако он признался, что коллеги не готовы поддержать поправки. Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.

Исхак Масалиев отмечает, что этот законопроект необходим, иначе партийные лидеры так и будут тасовать предвыборные списки и продвигать в топ «кошельки» и олигархов.

«Не надо бояться, что правительство не найдет денег или ЦИК не успеет подготовиться технически. Больших затрат реализация не потребует», — сказал Исхак Масалиев.

Отметим, некоторые нардепы также требуют ввести норму об открытых списках.

В Жогорку Кенеше находится еще один законопроект о снижении избирательного порога до пяти процентов и залога до 1 миллиона сомов.

Выборы в Жогорку Кенеш, предположительно, пройдут 4 октября 2020 года.
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