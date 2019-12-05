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Власть

У юристов есть замечания по проекту о снижении выборного порога до 5 процентов

Юридический отдел Жогорку Кенеша внес замечания по законопроекту о снижении избирательного порога до пяти процентов. Об этом 24.kg рассказал один из авторов документа Мирлан Жеенчороев.

По его словам, юристы парламента обратили внимание на отсутствие указания источников финансирования.

«Но для реализации этого проекта закона не нужны какие-то дотации из бюджета. Мы внесли необходимые правки и пояснения и вновь передали документ в отдел. Как только он пройдет все экспертизы, мы внесем его торага, затем в профильный комитет. После первого чтения пройдут парламентские слушания. Там уже более конкретно будут обсуждаться все предложения», — сказал Мирлан Жеенчороев и добавил, что кроме снижения барьера инициаторы предлагают сократить и избирательный залог до 1 миллиона сомов. 

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Напомним, норма о внесении изменений в закон о выборах за год до старта самой кампании отменена.

«Поэтому мы можем вносить поправки неограниченное количество раз, хоть до осени 2020 года. При этом все предыдущие изменения со вступлением в силу новых аннулируются. Мы просим снизить порог, поскольку при 9 процентах выборы просто могут не состояться», — пояснил 24.kg Исхак Масалиев и добавил, что проект закона о снижении барьера и залога внесен в профильный комитет.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
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