Скандал с контрабандными схемами. Президент с премьером изучил расследование

Сегодня Жогорку Кенеш обсуждает республиканский бюджет на 2020 год. В парламент прибыл глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он поднял вопрос о скандале вокруг контрабандных схем, о котором в своем расследовании рассказали журналисты.

Премьер-министр рассказал депутатам, что встречался с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Они вместе провели совещание и дали поручения соответствующим госорганам.

Правительство поддерживает инициативы граждан по борьбе с теневой экономикой. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Вы тоже создали депутатскую комиссию. Кабмин готов участвовать в ее работе, помогать. Создана также следственная группа, она работает. Мы за то, чтобы народ видел: мы работаем открыто. Мы тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией», — сказал он.

Премьер пообещал, что все проверки будут открытыми, чтобы общество видело, кто за что отвечает.