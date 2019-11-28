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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Скандал с контрабандными схемами. Президент с премьером изучил расследование

Сегодня Жогорку Кенеш обсуждает республиканский бюджет на 2020 год. В парламент прибыл глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он поднял вопрос о скандале вокруг контрабандных схем, о котором в своем расследовании рассказали журналисты.

Премьер-министр рассказал депутатам, что встречался с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Они вместе провели совещание и дали поручения соответствующим госорганам.

Правительство поддерживает инициативы граждан по борьбе с теневой экономикой.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Вы тоже создали депутатскую комиссию. Кабмин готов участвовать в ее работе, помогать. Создана также следственная группа, она работает. Мы за то, чтобы народ видел: мы работаем открыто. Мы тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией», — сказал он.

Премьер пообещал, что все проверки будут открытыми, чтобы общество видело, кто за что отвечает.
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