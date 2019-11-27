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Власть

Кыргызстан и Казахстан планируют довести товарооборот до $1 миллиарда

«Не могу не отметить и вклад Сооронбая Жээнбекова, с приходом которого на пост главы государства сотрудничество между нашими странами получило новый импульс», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев журналистам.

По его словам, с первых дней независимости страны продолжают выстраивать отношения в новых исторических и геополитических условиях. Сегодня отношения достигли союзничества и стратегического партнерства.

«С 2015 года сотрудничество Кыргызстана и Казахстана продолжается в ЕАЭС, что открыло новые возможности. Товарооборот Кыргызстана и Казахстана необходимо довести до $1 миллиарда. В этой связи дано поручение найти новые отрасли для сотрудничества», — заключил Касым-Жомарт Токаев.

В 2018-м взаимный товарооборот Кыргызстана и Казахстана составил $900 миллионов.
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