13:04
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

Какие водительские права КР недействительны в Казахстане, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел разъяснили ситуацию относительно признания водительских удостоверений Кыргызстана на территории Казахстана.

В ведомстве напомнили, что обе республики являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, по которой ее участники взаимно признают водительские удостоверения друг друга.

По казахстанскому Закону «О дорожном движении» иностранцы (в том числе и граждане КР), временно находящиеся в РК, могут свободно использовать свои национальные водительские удостоверения.

Исключением являются лица, получившие вид на жительство. Иностранным гражданам необходимо обменять свое водительское удостоверение на казахстанский образец через 60 дней после получения ВНЖ.

Для обмена иностранного водительского удостоверения, который соответствует требованиям Конвенции «О дорожном движении», кроме необходимых документов (паспорт, права, медицинская справка и оплата госпошлины) требуется сдача теоретического экзамена.

Посольство Кыргызстана в РК ведет консультации с казахстанской стороной по данному вопросу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286992/
просмотров: 765
Версия для печати
Материалы по теме
МВД предупреждает не покупать водительские права в интернете. Они подделки
Кыргызстан и Казахстан хотят довести торговый оборот до $2 миллиардов
Выпускник автошколы использовал камеру и наушники для сдачи экзамена на права
Шофер бывшего президента Алмазбека Атамбаева стал почетным гражданином Лейлека
В Сети продают водительские удостоверения. Это мошенники
Не допускайте ошибок. Что делать, если потерял свои или нашел чужие документы
В парламенте предлагают конфисковывать авто за вождение в нетрезвом виде
В Кыргызстане закрыли 33 автошколы
В Бишкеке два курсанта пытались обманом сдать тест на знание ПДД
В Бишкеке задержан мошенник, продававший водительские удостоверения в интернете
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
17 февраля, суббота
13:00
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каж...
12:44
За вымогательство взятки в Бишкеке задержали судоисполнителя
12:23
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
12:02
Дональда Трампа обязали выплатить $355 миллионов по делу о финансовых махинациях
11:43
Только 5 процентов детей в домах-интернатах Кыргызстана не имеют родителей