Какие водительские права КР недействительны в Казахстане, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел разъяснили ситуацию относительно признания водительских удостоверений Кыргызстана на территории Казахстана.

В ведомстве напомнили, что обе республики являются членами Венской конвенции ООН «О дорожном движении» от 8 ноября 1968 года, по которой ее участники взаимно признают водительские удостоверения друг друга.

По казахстанскому Закону «О дорожном движении» иностранцы (в том числе и граждане КР), временно находящиеся в РК, могут свободно использовать свои национальные водительские удостоверения.

Исключением являются лица, получившие вид на жительство. Иностранным гражданам необходимо обменять свое водительское удостоверение на казахстанский образец через 60 дней после получения ВНЖ.

Для обмена иностранного водительского удостоверения, который соответствует требованиям Конвенции «О дорожном движении», кроме необходимых документов (паспорт, права, медицинская справка и оплата госпошлины) требуется сдача теоретического экзамена.

Посольство Кыргызстана в РК ведет консультации с казахстанской стороной по данному вопросу.