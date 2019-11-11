Чолпон Джакупова: Активная позиция граждан сделала из политиков импотентов

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сегодня на круглом столе заявила, что она поддерживает инициативы депутатов по внесению изменений в выборное законодательство, но сомневается, что сами авторы готовы их продвигать.

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По ее словам, предложения о введении электронного преференциального голосования, электронных машин очень актуальны и нужны, однако надо быть реалистичными. Правозащитница сомневается, что депутаты поддержат своих коллег с их новшествами.

«Надо думать о том, что собираются делать политики, чтобы эти инициативы продвинуть. Депутаты уже сидят с несчастными обреченными лицами, понимая, что их идея не найдет поддержки. У них нет страсти и горения в глазах. Выборы на носу, а вы в такие короткие сроки вносите такие инициативы. Активная позиция гражданского сектора сделала из политиков импотентов», — сказала Чолпон Джакупова и попросила предлагать уже конкретные шаги для реализации, а не уходить в обещания и рассуждения.

Отметим, что это уже не первое изменение, которое предлагают парламентарии к уже подписанному президентом проекту избирательного законодательства. Группа депутатов вынесла на общественное обсуждение изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий.