Айнуру Алтыбаева рассказала, зачем Кыргызстану антитабачный закон

Депутат Айнуру Алтыбаева рассказала 24.kg, почему антитабачный закон, который раскритиковали многие предприниматели, назвав его сырым, необходим Кыргызстану.

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По ее словам, на сегодня в Кыргызстане около 50 процентов взрослых мужчин ежедневно курят сигареты. Потребление табака — главный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, гипертония). Курение может привести к раку легких, гортани, губы, ротовой полости, желудка.

«Ежегодно из-за болезней, связанных с курением, в Кыргызстане умирает до 6 тысяч человек, это в шесть раз больше, чем число умерших от ДТП в год. С каждым годом растет число курящих среди школьников и студентов, а также женщин. Практически каждый третий школьник уже пробовал кальян. Результаты национальных исследований показывают, что имеется срочная необходимость ужесточения мер по борьбе против табака, причем законодательные меры должны охватывать все виды табачных изделий одинаково строго. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году правительство потратило 3,7 миллиарда сомов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и респираторных заболеваний, для трех из этих заболеваний (все кроме диабета) — основным фактором риска развития является курение», — утверждает Айнуру Алтыбаева.

В общей сложности лечение заболеваний, вызванных курением, обходятся экономике Кыргызстана приблизительно в 17,5 миллиарда сомов в год, что соответствует 3,9 процента от объема ВВП.

Нардеп пояснила, что все запреты в действующем антитабачном законе направлены только на курение уже традиционных сигарет, кальянов, курительных трубок. А в новом проекте документа предлагается ужесточить штрафы за курение в общественных местах, а также ввести неналоговые отчисления от табачных производителей или импортеров в размере 1 тыйына с одной штуки сигареты или с 1 грамма табака (если это весовой товар). Кроме того, авторы разрабатывают новую систему штрафов не только для курильщиков, но и табачных компаний за нарушение производства, и для реализаторов — за торговлю в неположенных местах.

«Ведь легче просто не покурить, чем платить большой штраф или же дать не менее внушительную взятку чиновнику», — считает Айнуру Алтыбаева.

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«Если учесть, что в среднем в год в Кыргызстан поступает шесть миллиардов штук сигарет (без учета весового табака), то сумма отчислений составит 60 миллионов сомов в год. Все эти отчисления вносятся в республиканский бюджет, затем оттуда будут направлены на лечение онкологических, сердечно-сосудистых и других больных, вызванных употреблением табака», — отметила депутат.

Отметим, против предлагаемого проекта антитабачного закона выступила депутат Аида Исмаилова. По ее мнению, документ очень сырой и в нем имеются противоречия с техническим регламентом ЕАЭС, да и предлагаются не совсем действенные методы решения проблемы.