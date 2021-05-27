Как бросить курить? На вопрос предложили ответить детям

Бишкекский центр укрепления здоровья проводит конкурс детского рисунка на тему «Как бросить курить?». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Основная цель конкурса — через тиражирование детских рисунков о вреде курения, способствовать пропаганде здорового образа жизни, выработке негативного отношения к табакокурению и популяризировать преимущество здорового образа жизни среди детей и подростков.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, опубликовать его в социальных сетях, указать имя и возраст ребенка, отметить и подписаться на @notobaccokg, поставить хештег #committoquitkg, а также отправить фото рисунка на почту notobaccokg@gmail.com с указанием имени и возраста.

В конкурсе могут участвовать дети 13-17 лет. Работы принимаются до 31 мая. Топ-20 лучших рисунков получат призы.