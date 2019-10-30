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Власть

Выборы-2020. Исхак Масалиев предлагает голосовать за кандидатов поименно

Депутаты Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и Жанар Акаев настаивают на введении открытых списков кандидатов на выборах в парламент в 2020 году. Они подготовили соответствующий законопроект. Об этом 24.kg рассказал Исхак Масалиев.

По его словам, открытые списки подразумевают, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и за ее представителей поименно.

«К примеру, вы приходите в кабину для голосования, перед вами бюллетени с перечнем партий и представлен полный список претендентов на депутатские мандаты. Вы отмечаете тех, кто, на ваш взгляд, достоин места в Жогорку Кенеше. Голосовать будете с помощью компьютеров. Мы же не можем выпускать избирательные листы, напоминающие по размеру рулоны. Поэтому все будет максимально оптимизировано. Мы будем добиваться, чтобы эта норма прошла и на выборах в 2020 году ее уже применяли», — сказал Исхак Масалиев.

Партийные лидеры будут против, им это невыгодно. Невыгодно это и толстосумам. При открытых списках нет никакой гарантии, что, даже заплатив деньги, ты попадешь в парламент.

Исхак Масалиев

Он добавил, что открытые списки ликвидируют и самоуправство партийных вождей. Они не смогут по своему хотению тасовать имена и передвигать кандидатов в списке.

Отметим, это уже не первое изменение, которое предлагают парламентарии к уже подписанному президентом проекту избирательного законодательства. Группа депутатов вынесла на общественное обсуждение и внесла в профильный комитет изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий. 
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